Les Journées mondiales de la jeunesse démarrent à Lisbonne, le pape François attendu

Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le plus grand rassemblement de jeunes catholiques au monde, ont débuté mardi à Lisbonne, où des centaines de milliers de pèlerins du monde entier ont afflué pour accueillir le pape François, attendu mercredi dans la capitale portugaise. Les pèlerins sont arrivés ces derniers jours et seront hébergés dans des écoles, des gymnases, des casernes de pompiers et dans des familles d'accueil. Beaucoup d'entre eux prévoient de dormir à la belle étoile avant la messe de clôture, qui aura lieu le 6 août au Parque Tejo, un espace vert qui longe le fleuve Tage. Ce festival interculturel, qui dure près d'une semaine, se tient tous les deux ou trois ans et a été lancé par le défunt pape Jean-Paul II. Le rassemblement se déroule dans un contexte compliqué, alimenté par un scandale d'abus sexuels dans l'Église portugaise, où selon une enquête publiée en février, au moins 4.815 personnes ont été victimes d'abus au cours des 70 dernières années. Le pape François devrait rencontrer en privé des victimes d'abus. Il y a eu également des inquiétudes concernant le coût de l'organisation de cet événement dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe occidentale. Le voyage du pape François, 86 ans, est le premier qu'il entreprend depuis son opération pour soigner une hernie abdominale en juin. Le souverain pontife célébrera plusieurs messes et participera à plusieurs évènements avec des jeunes, des responsables politiques et des diplomates. (Reportage Catarina Demony, Miguel Pereira et Pedro Nunes ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)