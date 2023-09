Les joueuses de football espagnoles mettent fin à leur boycott

OLIVA, ESPAGNE (Reuters) - Les joueuses de l'équipe espagnole de football, championne du monde, ont accepté mercredi de mettre fin à leur boycott de la sélection nationale, après l'annonce par la Fédération espagnole de football (RFEF) de "changements immédiats et profonds" au sein de sa structure. La décision a été prise vers 5 heures du matin après plus de sept heures de réunions dans un hôtel d'Oliva, à une heure de Valence, impliquant les joueuses, les responsables de la RFEF, le Conseil national des sports (CSD) et le syndicat des joueuses FUTPRO. Les joueuses avaient déclaré qu'elles ne représenteraient pas l'Espagne tant qu'il n'y aurait pas de nouveaux changements au sein de la fédération, aggravant ainsi la crise provoquée par le baiser forcé de Luis Rubiales, l'ancien patron de la RFEF, à Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des trophées de la Coupe du monde. "Une commission mixte sera créée entre la RFEF, la CSD et les joueurs pour assurer le suivi des accords, qui seront signés demain", a déclaré à la presse le président de la CSD, Victor Francos. La RFEF a annoncé que la première mesure consistait à supprimer l'adjectif "féminin" de la marque officielle de l'équipe nationale féminine afin de l'harmoniser avec celle de l'équipe masculine. Désormais, les deux équipes seront connues sous le nom d'"équipe nationale de football d'Espagne". Les autres changements n'ont pas encore été rendus publics. L'Espagne fera ses débuts dans la Ligue des nations féminine contre la Suède à Göteborg vendredi, avant de jouer contre la Suisse à Cordoue le 26 septembre. La Ligue des nations déterminera les équipes européennes qui se qualifieront pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. (Reportage Fernando Kallas et Marco Trujillo avec la contribution d'Elena Rodriguez et David Latona, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)