Les Jeux Olympiques 'ne peuvent exclure ni diviser', dit le CIO

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les Jeux olympiques ne peuvent pas être source de division ni d'exclusion des athlètes, a déclaré mercredi le Comité international olympique (CIO), défendant son projet de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux épreuves de Paris 2024 malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans une déclaration faite à l'occasion du premier anniversaire de cette invasion, le CIO affirme que les Jeux ont un caractère unificateur qui favorise la paix. "Ils peuvent ouvrir la porte qui conduira au dialogue et à la construction de la paix, ce que ne permettent ni l'exclusion ni la division", a déclaré le CIO. L'instance olympique est confrontée à des critiques de plus en plus vives après avoir annoncé le mois dernier que les athlètes russes et biélorusses pourraient être autorisés à participer aux Jeux sous bannière neutre, sans hymne ni drapeau. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se dit opposée à leur participation tant que la guerre se poursuit en Ukraine. Les athlètes russes et biélorusses ont été interdits de nombreuses compétitions internationales après le déclenchement par la Russie, avec l'aide de la Biélorussie, de ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale" en Ukraine. Certaines fédérations internationales les acceptent toutefois à nouveau à la lumière des directives du CIO. "Les efforts en faveur de l'édification de la paix ne peuvent être envisagés sans dialogue. Une compétition rassemblant des athlètes qui respectent la Charte olympique peut servir de catalyseur au dialogue, ce qui est toujours un premier pas vers la paix", déclare le CIO. L'Ukraine a menacé de boycotter les Jeux olympiques en cas de participation des athlètes russes et biélorusses. Le président du CIO, Thomas Bach, a appelé l'Ukraine à retirer cette menace. (Reportage Karolos Grohmann ; version française Diana Mandiá)