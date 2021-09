"Les Jeunes avec Macron" lancent leur affiche pré-présidentielle

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - "Macron, président des jeunes" : c'est le slogan choisi par le mouvement les Jeunes avec Macron pour son affiche pré-présidentielle inspirée des séries diffusées sur les plates-formes de vidéo à la demande comme Netflix et Amazon Prime.

Si le président français n'a pas encore fait connaître ses intentions pour 2022, une nouvelle candidature ne semble faire aucun doute pour le mouvement, qui revendique 3.000 militants actifs.

"Vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus", peut-on lire sur l'affiche éditée à 50.000 exemplaires qui sera placardée dans 80 villes à partir de la semaine prochaine.

La photo où Emmanuel Macron apparaît de profil a été prise pendant un meeting à Marseille, en décembre 2016. "Avril 2022 Macron" peut-on lire en bas de l'affiche, référence aux scrutins des 10 et 24 avril.

"On prend position pour la réélection du président l'année prochaine", a dit jeudi à Reuters le vice-président des Jeunes avec Macron, Arthur Limiñana.

Responsable de la communication, c'est lui qui a eu l'idée d'une campagne inspirée des séries, qui a été validée par la direction de La République en marche et par l'Elysée.

"On a toujours aimé les campagnes un peu disruptives, un peu 'punk', alors je me suis dis 'pourquoi ne pas faire référence aux plates-formes sur lesquelles les jeunes vont tous les soirs'", a-t-il raconté à Reuters. "Pour des militants, rien n'est plus palpitant que de suivre une campagne, avec ses coups de théâtre, ses coups bas".

Durant son mandat, et particulièrement pendant la crise sanitaire, Emmanuel Macron, 43 ans, s'est beaucoup adressé à ses jeunes concitoyens par le biais des réseaux sociaux.

Début août, il a par exemple posté sur Instagram et Tik Tok plusieurs vidéos appelant à se faire vacciner contre le Covid-9.

"Les gens qui ne regardent pas les médias traditionnels s'informent parfois sur les réseaux sociaux. Les vidéos estivales sur la vaccination ont été vues plus de 70 millions de fois, et probablement touché plusieurs millions de personnes. C'est tout sauf négligeable", souligne l'entourage présidentiel.

(Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)