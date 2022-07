Les Japonais pleurent leur ancien Premier ministre, Shinzo Abe

NARA, Japon (Reuters) - Le corps de Shinzo Abe est arrivé samedi à son domicile de Tokyo, au Japon, au lendemain de l'assassinat de l'ancien Premier ministre par un tireur isolé dans un acte de rare violence qui a choqué tout un pays.

De nombreux Japonais se sont rendus dans la ville de Nara où leur ancien Premier ministre, Shinzo Abe, a été tué par balles vendredi alors qu'il prononçait un discours de campagne en vue des sénatoriales dimanche.

À Nara, à quelque 450 km au sud-ouest de Tokyo, un flot de personnes faisait la queue pour déposer des fleurs devant une table sur laquelle avait été déposée une photo de l'ancien Premier ministre.

"Je suis tellement choquée que ce genre de chose arrive à Nara", a déclaré Natsumi Niwa, une mère au foyer de 50 ans, venue avec son fils de dix ans.

Une veillée funèbre se tiendra lundi et les funérailles, auxquelles assisteront les proches de l'ancien dirigeant, sont prévues mardi.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, arrêté immédiatement après l'attaque, a déclaré à la police qu'il pensait que Shinzo Abe était lié à un groupe religieux qu'il accuse d'avoir ruiné sa mère et brisé sa famille, rapportent les médias en citant des sources policières.

La campagne en vue des élections sénatoriales a repris samedi. La coalition au pouvoir, dirigée par le Premier ministre Fumio Kishida, qui a été le bras droit de Shinzo Abe, devrait remporter le scrutin.

(Reportage Satoshi Sugiyama et Tim Kelly à Nara, avec Sam Nussey et Chang-Ran Kim à Tokyo; version française Camille Raynaud et Laetitia Volga)