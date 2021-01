Les investisseurs tiraillés entre espoirs de reprise et craintes sanitaires

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et dans des marges étroites en début de séance lundi, les investisseurs semblant partagés entre l'espoir de voir les publications de résultats confirmer un début de reprise et la crainte de voir cette dernière freinée par un reconfinement dans plusieurs pays.

À Paris, le CAC 40 cède 0,09% à 5.554,81 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 perd 0,23% alors qu'à Francfort, le Dax avance de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,2%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Les prochains jours seront animés entre autres par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et par les discussions au Congrès sur le plan de relance de l'administration Biden mais aussi par la multiplication des résultats.

Les bénéfices des entreprises composant le Stoxx 600 au quatrième trimestre sont attendues en baisse de 26,2% sur un an selon les données Refinitiv les plus récentes, mais beaucoup d'observateurs jugent ce consensus prudent et donc facile à battre.

Le contexte sanitaire, lui, est nettement moins propice à l'enthousiasme: en France, le débat reste nourri sur l'opportunité d'un retour au confinement - même aménagé - à l'échelle nationale tandis qu'aux Etats-Unis, Joe Biden s'apprête à restreindre l'accès des étrangers au territoire américain.

"Le marché peut facilement passer de l'euphorie à un certain pessimisme", souligne Sebastian Paris Horvitz, stratège de LBPAM, dans sa note du jour. "L'évolution de la pandémie ne cesse de répéter une musique assez claire: son contrôle sera bien plus laborieux que ce que nous pensions."

VALEURS

Si les secteurs des matières (+1,06%) et des hautes technologies (+1,17%) restent bien orientées, les craintes de reconfinement pèsent sur celui du transport aérien et du tourisme (-1,35%) et celui de l'immobilier (-0,67%).

Air France-KLM cède 4,19%, Accor 3,58%, Unibail-Rodamco-Westfield 3,13%.

Dans l'actualité des résultats, Suez gagne 0,12% après avoir dépassé ses objectifs au second semestre de l'an dernier grâce notamment à la réduction de ses coûts, un argument de plus pour contrer l'offensive de Veolia (+0,76%).

Philips prend 2,98% après avoir fait état d'une progression de 7% de son bénéfice d'exploitation (Ebita) trimestriel avec la croissance de la demande d'équipements hospitaliers.

Autre groupe européen dont les résultats sont salués, Siemens Energy s'adjuge 1,88%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a débuté dans le rouge mais affiche en clôture une hausse de 0,67%, la perspective d'un début de semaine positif à Wall Street ayant fini par l'emporter.

En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a pris 1,01% et le SSE Composite de Shanghai 0,48%. Et à Hong Kong, le Hang Seng a pris 2,41%, tiré par les technologiques, dont l'indice local (+4,51%) a inscrit un record.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture dans le vert, notamment pour le Nasdaq, attendu en progression de plus de 0,8%.

Vendredi, ce dernier a fini sur une progression de 28,26 points (0,21%) à 13.559,18 points alors que le Dow Jones cédait 0,57% à 30.996,98 points et que le Standard & Poor's 500 perdait 0,13% à 3.847,97.

Plus forte baisse du Dow Jones, IBM a plongé de près de 10% après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Intel a abandonné 9%, l'absence d'une stratégie sur l'externalisation de la production du géant américain des puces prenant le pas sur des résultats et prévisions trimestriels supérieurs aux attentes.

Ces pertes ont toutefois été compensées par les gains de Microsoft, Apple ou Facebook.

CHANGES/TAUX

Le dollar, porté en tout début de journée par les inquiétudes liées à la crise sanitaire, cède désormais du terrain face aux autres grandes devises (-0,10%).

L'euro en a profité pour monter à 1,2183 dollar avant de revenir vers 1,2170 dans l'attente de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

Sur le marché obligataire, les rendements de référence de la zone euro sont en légère baisse, à -0,52% pour le Bund allemand à dix ans et -0,2865% pour l'OAT française de même échéance.

Le dix ans italien recule plus nettement, à 0,688%, malgré l'incertitude persistante sur l'avenir du gouvernement de Giuseppe Conte. Selon plusieurs journaux, ce dernier pourrait remettre sa démission dans les prochains jours pour tenter de former une nouvelle coalition.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, après un début de séance difficile, les espoirs liés à la relance américaine ont pris le pas sur la crainte d'un durcissement des mesures de confinement qui ferait reculer la demande.

Le Brent gagne 0,52% à 55,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,63% à 52,60 dollars.

Tous deux avaient cédé du terrain vendredi après l'annonce par l'Energy Information Admnistration (EIA) américaine d'un augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis.

(édité par Patrick Vignal)