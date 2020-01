Les investisseurs redoutent l'impact du coronavirus chinois

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge mardi matin, les dernières informations en date sur l'épidémie liée à un nouveau coronavirus en Chine détournant les investisseurs des actifs à risques.

À Paris, le CAC 40 perd 1,02% à 6.016,55 points vers 08h55 GMT après être brièvement tombé sous le seuil de 6.000. A Londres, le FTSE 100 cède 1% et à Francfort, le Dax recule de 0,52%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,74%.

Quatre personnes sont décédées à Wuhan, ville du centre de la Chine, des suites d'une pneumonie provoquée par un coronavirus d'un type jusque-là inconnu, ont annoncé les autorités sanitaires locales. Près de 300 personnes ont été contaminées par ce virus, décelé à Wuhan dans un premier temps avant de se propager à d'autres régions, y compris au-delà des frontières chinoises, et qui peut se transmettre entre humains selon Pékin.

Ces informations font craindre un phénomène comparable à l'épidémie de SRAS de 2003, qui avait fait près de 800 morts, d'autant que plusieurs centaines de millions de Chinois s'apprêtent à voyager à l'occasion du nouvel an lunaire.

Les autorités australiennes ont annoncé qu'elles allaient durcir les contrôles pour les voyageurs en provenance de Wuhan.

"Même si on ne sait pas encore clairement si le virus constitue une urgence de santé publique à l'échelle internationale, le fait que des cas aient été recensés jusqu'en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud est un motif d'inquiétude", résume Bethel Loh, stratège macro de ThinkMarkets.

La suite de la séance sera animée entre autres par les chiffres de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni, à 09h30 GMT, et par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, à 10h00 GMT. A suivre aussi, le discours que Donald Trump doit prononcer au Forum économique mondial de Davos, pratiquement au moment où son procès en destitution doit s'ouvrir au Sénat à Washington.

VALEURS

Comme lundi, les valeurs du transport aérien et du luxe figurent parmi les principales victimes du regain de défiance à l'égard des titres exposés au marché chinois.

A Paris, Kering abandonne 3,32%, la plus mauvaise performance du CAC 40. LVMH perd 2,96% et Hermès 2,37%. Burberry recule de 3,21% à Londres et Moncler de 1,77% à Milan.

Dans le secteur aérien, IAG, qui regroupe British Airways et Iberia, cède 2,01%, Lufthansa 2,38% et Air France-KLM 1,84%.

EasyJet se distingue avec une hausse de 4,35% après avoir évoqué une amélioration de ses résultats.

Le secteur bancaire est mal orienté (-1,17%) après les résultats trimestriels d'UBS, qui chute de 5,08%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,91%, l'inquiétude liée au coronavirus chinois amplifiant un mouvement de prises de bénéfice logique au lendemain d'un plus haut de 15 mois de l'indice Nikkei.

Le marché n'a pas réagi aux décisions sans surprise de la Banque du Japon, qui a laissé sa politique monétaire inchangée tout en relevant ses prévisions de croissance.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a cédé 1,41% et à Hong Kong, le Hang Seng a chuté de 2,81%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 5 août, pour finir au plus bas depuis le 24 décembre.

A WALL STREET

Les marchés américains sont restés fermés lundi pour le Martin Luther King Day. Les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent pour l'instant une baisse d'environ 0,4% par rapport aux records inscrits vendredi.

TAUX

Les craintes liées au coronavirus chinois incitent une partie des investisseurs à se replier sur les emprunts d'Etat, avec pour conséquence une baisse des rendements: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, revient à -0,226%, au plus bas depuis huit jours.

Son équivalent américain recule de près de quatre points de base à 1,797%.

CHANGES

Les risques liés au début d'épidémie en Chine agitent aussi le marché des devises: le yen, valeur refuge habituelle, s'apprécie face au dollar et à l'euro tandis que le yuan recule de plus de 0,6%.

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de six devises de référence, est pratiquement inchangé.

L'euro, lui, est pratiquement inchangé face au billet vert, autour de 1,1090.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la baisse, le marché anticipant une reprise rapide de la production de deux importants gisements libyens à l'arrêt depuis dimanche.

Le Brent abandonne 0,95% à 64,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,72% à 58,12 dollars.

(Marc Angrand)