Les investisseurs gardent le moral avant les résultats du T2

par Patrick Vignal

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée lundi et les Bourses européennes montent franchement à mi-séance, les investisseurs optant pour un optimisme mesuré pour débuter une semaine qui sera riche en indicateurs économiques et verra tomber les premiers résultats des entreprises américaines au deuxième trimestre.

Les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York signalent des progressions de 0,4% à 0,6% à l'ouverture.

À Paris, le CAC 40 prend 0,8% à 5.010,35 vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,94% et à Londres, le FTSE progresse de 0,91%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,56%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,92% et le Stoxx 600 de 0,56%.

Les intervenants de marché continuent de privilégier les annonces encourageantes comme celles de Gilead Sciences sur son traitement expérimental remdesivir plutôt que de se focaliser sur les nouvelles plus inquiétantes comme le record de contaminations par le nouveau coronavirus enregistré dimanche par l'Organisation mondiale de la santé.

Les investisseurs se tournent également vers la saison des résultats du deuxième trimestre qui commencera véritablement mardi avec les grandes banques américaines et devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.

"JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo publient leurs résultats mardi et les attentes sont tellement faibles qu'il est presque obligatoire qu'elles fassent mieux que prévu", a déclaré Ray Attrill, responsable de stratégie chez NAB.

Selon les données IBES de Refinitiv, les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% au deuxième trimestre et ceux du Stoxx 600 de 53,9%.

Si aucun indicateur n'est prévu ce lundi, le reste de la semaine sera bien plus animé avec, entre autres, l'inflation américaine, la production industrielle en zone euro et aux Etats-Unis et la croissance chinoise pour le deuxième trimestre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En attendant les comptes trimestriels des banques de Wall Street, Pepsico a publié les siens avant l'ouverture des marchés américains. Ils sont meilleurs qu'attendu et l'action prend 2% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

Tous les indices sectoriels européens sont dans le vert, à commencer par celui des ressources de base (+1,84%), qui profite des espoirs de redressement en Chine et de la hausse des cours des métaux industriels.

Du côté du CAC 40, les plus fortes progressions sont pour ArcelorMittal et Airbus, qui gagnent respectivement 4,44% et 2,9%.

Contre la tendance à Paris, Ubisoft (-9,19%) accuse l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 après le départ de plusieurs cadres de l'éditeur de jeux vidéo face à des accusations de comportements inappropriés qui s'apparenteraient, selon des articles de presse, à du harcèlement sexuel.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des changes, le billet vert cède 0,1% face à un panier de devises de référence et l'euro s'apprécie de 0,25%, à 1,1325 dollar.

Les obligations d'Etat sont délaissées dans un climat favorable aux actifs risqués et leurs rendements grimpent, celui du Bund allemand à 10 ans prenant près de trois points de base à -0,44%.

Les cambistes et les investisseurs obligataires s'émeuvent peu de l'approche de la réunion monétaire de la Banque centrale européenne qui se tiendra jeudi et dont ils n'attendent rien de fracassant.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent à la veille de la réunion du comité ministériel de suivi de l'OPEP+, qui devrait recommander un assouplissement des réductions de production, selon plusieurs sources.

Le Brent perd 1,27% à 42,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,63% à 39,89 dollars.

