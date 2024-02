Les investissements allemands en Chine atteignent un record !

par Sarah Marsh BERLIN, 14 février (Reuters) - Les investissements directs allemands en Chine ont augmenté de 4% pour atteindre un record de 11,9 milliards d'euros l'année dernière, selon les données officielles de la Bundesbank analysées par l'institut IW. Ces données montrent que les entreprises allemandes continuent d'investir massivement en Chine, alors même que le gouvernement demande aux entreprises de réduire leur exposition au pays. Les entreprises allemandes ont investi autant d'argent en Chine au cours des trois dernières années qu'au cours des six années précédentes, selon le rapport de l'institut IW, obtenu en exclusivité par Reuters. Toutefois, les investissements allemands en Chine au cours des quatre dernières années ont été exclusivement des réinvestissements de bénéfices, les entreprises retirant par ailleurs des capitaux du pays, ce qui nuance la situation. (Reportage Sarah Marsh, version française Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)