Les internes en médecine anglais en grève pour six jours

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les internes en médecine anglais ont entamé mercredi une grève de six jours pour réclamer des hausses de salaire face à l'inflation, une durée inédite dans l'histoire du NHS, le système public de santé britannique créé il y a 75 ans. Représentés par le syndicat BMA (British Medical Association), les "junior doctors" réclament une augmentation de 35% de leurs rémunérations afin de compenser des pertes de pouvoir d'achat sur plusieurs années, alors que le gouvernement n'a jusque-là proposé qu'une hausse de 8 à 10%. Cette nouvelle grève dans le secteur de la santé en Grande-Bretagne, qui s'ajoute à des actions menées l'an dernier par les internes mais aussi les infirmiers ou les médecins, devrait peser sur un National Health Service déjà sous pression. Plus de 7,7 millions de patients britanniques figurent sur les listes d'attente pour obtenir un traitement. L'an dernier, le NHS a été contraint d'annuler 1,2 million de rendez-vous. "Ce mois de janvier pourrait être l'un des débuts d'année les plus difficiles que le NHS ait jamais connus", a déclaré dans un communiqué le directeur médical du NHS Stephen Powis. "Cette action aura non seulement un énorme impact sur les soins planifiés, mais s'ajoute à une série de pressions saisonnières telles que le covid, la grippe et les arrêts maladie du personnel", a-t-il dit. Le gouvernement de Rishi Sunak s'est dit prêt à discuter. "Mais à l'évidence la première chose à faire est de mettre fin à la grève", a dit mardi un porte-parole du Premier ministre. (Muvija M et Alistair Smout; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)