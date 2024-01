Les intempéries hivernales perturbent les transports en Europe

FRANCFORT/ OSLO (Reuters) - Des pluies verglaçantes dans le centre et le sud de l'Allemagne ont cloué au sol des centaines de vols et ont restreint le trafic ferroviaire mercredi, pendant que de fortes chutes de neige dans la capitale norvégienne ont causé la fermeture de son principal aéroport. L'aéroport d'Oslo a déclaré qu'il resterait fermé jusqu'à au moins 13h30 GMT, tandis que l'aéroport allemand de Francfort a annulé toutes ses opérations à partir de midi, les avions ne pouvant plus être dégivrés, a déclaré un porte-parole. Environ 600 des 1.047 arrivées et départs prévus à Francfort avaient été annulés plus tôt dans la journée. À l'aéroport de Munich, 254 vols ont été supprimés et un petit aéroport situé dans la ville de Sarrebruck, à la frontière avec la Moselle, a complètement cessé ses activités. "C'est extrêmement rare... il y a tellement de neige que les pilotes ne peuvent pas voir les lumières au sol, alors nous avons arrêté tous les vols entrants et sortants", a déclaré un porte-parole d'Avinor, l'opérateur national des aéroports norvégiens. "Depuis hier, je n'ai eu que du stress", a déclaré Klaus Ludwig Fess dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Francfort, ajoutant que son vol initial et celui qu'il avait réservé à nouveau avaient été annulés. "Maintenant, je prends le train pour Berlin", a-t-il ajouté. L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a également mis en garde contre les retards et les annulations dus aux conditions météorologiques hivernales et a indiqué qu'il limitait la vitesse maximale de ses trains à grande vitesse ICE à 200 km/h par précaution. Les services longue distance de Stuttgart et Francfort à Paris ont été annulés en raison des conditions météorologiques en France, a déclaré la Deutsche Bahn. Les services météorologiques français ont annoncé du verglas dans 25 départements et un risque d'inondations dans trois autres cet après-midi. (Reportages Terje Solsvik, Louise Breusch Rasmussen, Stephane Nitzschke, Maximilian Schwarz et Anneli Palmen, version française Nathan Vifflin, édité par Tangi Salaün)