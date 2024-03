Les instituts Ifo et Kiel abaissent leurs prévisions de croissance pour 2024

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - Les instituts économiques Ifo et Kiel ont réduit mercredi leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne en 2024, alors que la plus grande économie de la zone euro est confrontée à une faible consommation dans un contexte de taux directeurs élevés. Dans une étude publiée mercredi, l'Ifo a abaissé sa prévision de croissance pour cette année à 0,2%, contre 0,7% prévu en janvier et 0,9% en décembre. "Des consommateurs plus prudents, des taux d'intérêt élevés, les hausses de prix, mais aussi les mesures d'austérité du gouvernement et la faiblesse de l'économie mondiale freinent l'économie allemande et pourraient conduire à une nouvelle récession cet hiver", détaille Timo Wollmershaeuser, de l'Ifo. A lire aussi... L'économie allemande s'est contractée de 0,3% au quatrième trimestre 2023 et devrait à nouveau se replier au premier trimestre, selon Timo Wollmershaeuser, la définition d'une récession technique. Avec l'assouplissement progressif des taux d'intérêt et le ralentissement de l'inflation, l'activité reprendra vers le milieu de l'année, a ajouté l'économiste. L'inflation devrait tomber à 2,3% cette année et à 1,6% en 2025, contre 5,9% en 2023, prévoit l'Ifo. Pour 2025, l'Ifo a relevé ses prévisions de croissance de 0,2 point de pourcentage, à 1,5%. Le marché du travail devrait se montrer résistant, malgré le ralentissement économique, l'Ifo prévoyant que 46,1 millions de personnes seront employées en 2024, contre 45,9 millions en 2023. Ce chiffre pourrait même atteindre le record de 46,2 millions de personnes l'année prochaine. Le taux de chômage devrait atteindre 5,9% en 2024, contre 5,7% en 2023, avant de retomber à 5,6% en 2025, conclut l'institut. PROBLÈMES STRUCTURELS Dans un rapport publié plus tôt dans la journée, l'institut IfW Kiel a également abaissé ses perspectives de croissance pour l'Allemagne, évoquant les problèmes structurels de l'économie domestique. L'institut s'attend désormais à une hausse de 0,1% du PIB en 2024, contre 0,9% prévu jusqu'ici. Le PIB est attendu en hausse de 1,2% l'année prochaine, conformément à la prévision précédente. Les indicateurs avancés signalent que la production économique stagnera au cours du premier semestre, détaille l'IfW Kiel. "L'activité n'a pas encore repris, et cela montre que l'économie allemande est de plus en plus affectée par des problèmes structurels, ce qui érode sa croissance potentielle", indique le rapport. Selon l'IfW Kiel, le PIB en 2025 ne dépassera que de 2% son niveau d'avant la pandémie de 2019. Le chômage devrait passer de 5,7% en 2023 à 5,8% en 2024, avant de retomber à 5,6% en 2025. La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée entraînera également une hausse significative des salaires, selon le rapport. L'inflation devrait tomber à 2,3% cette année, contre 5,9% en 2023, et à 1,7% en 2025. "L'inflation diminuant sensiblement, le revenu disponible réel augmentera à nouveau cette année pour la première fois en trois ans, ce qui stimulera la consommation privée", précise l'IfW Kiel. Les exportations devraient chuter de 1,7% cette année avant de repartir à la hausse l'an prochain, grâce à la reprise progressive du commerce mondial. L'IfW Kiel table sur une croissance de 3% des exportations en 2025. (Rédaction Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)