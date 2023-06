Les inquiétudes sur l'économie pèsent sur les Bourses et les rendements

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l’ouverture vendredi, tandis que les principales Bourses européennes reculent à la mi-journée, après des indicateurs d’activité en dessous des attentes qui provoquent un mouvement de repli vers les actifs "refuge", comme les obligations souveraines. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,51% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,19% à 7.189,57 points à 11h30 GMT. Le FTSE, à Londres, perd 0,74% et le Dax, à Frankfort, lâche 0,72%, entraîné par la chute de Siemens Energy. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 sont pratiquement inchangés tandis que l'EuroStoxx 50 recule de 0,39%. Les différents indicateurs PMI publiés vendredi matin en zone euro et au Royaume-Uni confirment la transmission du resserrement de la politique monétaire à l'économie, avec une croissance du secteur privé quasiment à l'arrêt dans le bloc européen en mai et un ralentissement plus marqué que prévu outre-Manche. Ces données viennent assombrir des perspectives économiques déjà dégradées par la persistance de l’inflation, qui pourrait forcer les banques centrales à maintenir leurs taux à des niveaux élevés, et ce plus longtemps que ce qu'anticipent les marchés. "Les indicateurs avancés pointent dans la même direction et confirment le ralentissement économique général", relève Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions. Les indicateurs PMI américains sont attendus pour 13h30 GMT. TAUX Les rendements européens dégringolent après la publication des indices PMI qui confirment le ralentissement de l’activité, ce qui profite aux actifs jugés les plus sûrs. Le rendement du deux ans allemand perd dix points de base, à moins de 3,17%, et le taux à dix ans perd douze points, pour retomber à 2,361%. Aux Etats-Unis, les rendements baissent également, dans l’attente de la publication des indicateurs PMI plus tard dans la journée : le taux des Treasuries à dix ans recule de près de six points de base, à 3,7405%. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET [L8N38F1WU] 3M gagnait 4,2% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir trouvé un accord de 10,3 milliards de dollars (9,49 milliards d'euros) pour mettre fin aux poursuites liées à la pollution aux "polluants éternels", ou PFAS. LES VALEURS EN EUROPE Siemens Energy s’effondre en Bourse de 33,08%, en queue du Stoxx 600, le groupe ayant averti vendredi que l'impact des problèmes de qualité dans sa division Siemens Gamesa, fabriquant des turbines éoliennes, se ferait sentir pendant des années et n'était pas encore quantifiable. L'action SES Imagotag, en chute de 52,04%, poursuit sa dégringolade amorcée hier par la publication d'une note par Gotham City Research estimant trompeurs les comptes financiers du groupe d’étiquetage électronique. GSK est en tête du Stoxx 600 (+6,21%), le groupe pharmaceutique ayant clos un premier procès engagé aux Etats-Unis contre son médicament Zantac, accusé d’être cancérigène. Le Stoxx 600 est tiré par les secteurs défensifs sur fond d'inquiétudes sur la croissance, les trois secteurs affichant les meilleures performances étant la santé, en hausse de 0,69%, la consommation non cyclique (+0,29%) et les équipements de services publics (+0,17%). CHANGES Le dollar profite du mouvement d’aversion au risque et se raffermit de 0,62% face à un panier de devises de référence.Les indicateurs médiocres pèsent sur l’euro, qui trébuche de 0,80% à 1,0867 dollar, tandis que la livre sterling s’érode plus modestement, en baisse de 0,14% à 1,2727 dollar. PETROLE Les craintes sur l’activité entraînent le brut à la baisse, malgré la diminution surprise des volumes de pétrole stockés aux Etats-Unis, signal d’une offre contrainte. Le Brent perd 1,40% à 73,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,61% à 68,39 dollars. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)