Les indices actions en Europe creusent leurs pertes

PARIS, 21 février (Reuters) - Après une ouverture prudente, les Bourses européennes ont creusé leurs pertes mardi après la parution d'indices PMI sur l'activité économique meilleurs que prévu en zone euro, ce qui alimente les craintes d'un resserrement monétaire prolongé. A 9h10 GMT, le CAC 40 cède 1,15% à 7.251,35 points et le Stoxx 600 lâche 0,92%. Le dynamisme plus fort que prévu du secteur des services a soutenu l'activité du secteur privé en zone euro en février, avec un retour à la croissance en France comme en Allemagne. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)