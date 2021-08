Les incendies progressent autour d'Athènes

Crédit photo © Reuters

par Giorgos Moutafis et Stamos Prousalis

ATHÈNES (Reuters) - Les incendies qui ravagent la Grèce poursuivent samedi leur progression dans les environs d'Athènes conduisant les autorités à évacuer des centaines d'habitants en lieu sûr.

Sur le mont Parnès, dans la banlieue de la capitale grecque, des feux alimentés par des vents puissants et par des températures élevée ont là aussi provoqué l'évacuation de milliers de personnes.

Comme dans d'autres pays méditerranéens, les conditions météorologiques sont extrêmes cet été en Grèce, une vague caniculaire inédite en plus de trois décennies ayant déclenché des feux simultanés à travers le pays.

Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a déploré un "été cauchemardesque" et promis que son gouvernement resterait en première ligne pour défendre les vies humaines.

Plus de 700 pompiers, grecs, chypriotes, israéliens et français ont été déployés au nord d'Athènes pour combattre les flammes, avec le renfort de l'armée et d'avions bombardiers d'eau.

Dans la Turquie voisine, les autorités luttent contre les pires incendies de forêt que le pays ait jamais connus, et des dizaines de milliers de personnes, dont des touristes, ont dû être évacuées. En Italie, des vents chauds ont attisé les flammes à travers la Sicile cette semaine.