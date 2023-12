Les Houthis revendiquent des attaques contre Israël et un navire en mer Rouge

DUBAI, 26 décembre (Reuters) - Les Houthis ont revendiqué mardi une attaque aux drones contre le sud d'Israël et un tir de missile contre un navire commercial transitant par la mer Rouge, alors que le mouvement yéménite aligné sur l'Iran multiplie les attaques dans cette voie maritime cruciale en signe de soutien aux Palestiniens de Gaza. Des explosions ont été signalées en mer Rouge, au large du Yémen, peu après que des drones et des missiles ont été aperçus dans le ciel. Les Houthis n'ont pas précisé si des cibles en Israël ou le navire ont été atteints. Au cours d'une allocution télévisée, le porte-parole militaire des Houthis a déclaré que le navire United de l'armateur suisse MSC a été ciblé par une attaque après que l'équipage du navire n'a pas répondu aux avertissements du groupe yéménite. Yahya Sarea a aussi indiqué qu'une opération militaire à l'aide de drones avait été menée contre Eilat, dans le Sud d'Israël, et d'autres zones désignées comme appartenant à la "Palestine occupée". MSC a confirmé que le porte-conteneurs United VIII a été attaqué dans la journée lors de son transit en mer Rouge et que celui-ci avait informé la coalition maritime mise en place par les Etats-Unis pour protéger la navigation dans la région. "Tout l'équipage est sain et sauf. Une analyse complète du navire est en cours", a indiqué l'armateur suisse dans un communiqué, précisant que le navire se rendait au Pakistan depuis l'Arabie saoudite. Depuis octobre, en marge de la guerre dans la bande de Gaza, les Houthis multiplient les attaques contre les navires commerciaux ayant des liens avec Israël ou se rendant dans des ports israéliens. Plusieurs compagnies de transport maritime ont décidé dans ce contexte de suspendre tout transit par la mer Rouge. En réponse aux attaques des Houthis, les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont mis sur pied la semaine dernière une opération internationale pour sécuriser le trafic maritime en mer Rouge. (Reportage Ahmed Elimam, Nadine Awadalla et Jana Choukeir à Dubai, Adam Makary et Muhammad Al Gebaly au Caire, Mohammed Ghobari à Aden; version française Jean Terzian)