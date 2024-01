Les Houthis ordonnent au personnel américain et britannique de l'Onu de quitter le Yémen

Crédit photo © Reuters

ADEN (Reuters) - Les autorités houthies du Yémen ont ordonné dans une lettre adressée au personnel américain et britannique des Nations Unies et des organisations humanitaires basées à Sanaa, la capitale, d'évacuer le pays dans un délai d'un mois. Cette décision fait suite aux frappes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui, avec le soutien d'autres pays, tentent d'endiguer les attaques du groupe allié à l'Iran visant le trafic maritime international en mer Rouge. La semaine dernière, le gouvernement américain a également réinscrit les Houthis sur sa liste de groupes terroristes. Les Houthis ont déclaré que leurs attaques s'inscrivaient dans le cadre de la solidarité avec les Palestiniens, alors qu'Israël bombarde la bande de Gaza. "Le ministère (...) tient à souligner que vous devez informer les fonctionnaires et les travailleurs de nationalité américaine et britannique qu'ils doivent se préparer à quitter le pays dans les 30 jours", indique une lettre envoyée par le ministère des Affaires étrangères des Houthis au coordinateur humanitaire par intérim de l'Onu au Yémen, Peter Hawkins. La lettre ordonne également aux organisations étrangères de ne pas embaucher de citoyens américains et britanniques pour les opérations au Yémen. Le principal négociateur des Houthis, Mohammed Abdulsalam, a confirmé l'authenticité de la lettre à Reuters. Le bureau de Peter Hawkins, lui-même de nationalité britannique, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. L'ambassade des États-Unis a déclaré dans un communiqué être au courant des informations concernant la lettre, mais qu'elle "ne peut pas parler au nom de l'Onu ou des organisations humanitaires au Yémen sur ce qu'elles ont pu recevoir de la part des 'autorités' houthies". L'ambassade britannique a déclaré être en contact étroit avec l'Onu à ce sujet et que le personnel n'avait pas encore reçu d'ordre de partir. "Les Nations unies fournissent une aide vitale au peuple yéménite [...] en empruntant les voies maritimes que les Houthis mettent en péril", a déclaré l'ambassade britannique au Yémen dans un communiqué. "Rien ne devrait être fait pour entraver leur capacité à fournir cette aide", a-t-elle ajouté. Le mouvement houthi contrôle la majeure partie du Yémen après près d'une décennie de guerre l'opposant à une coalition soutenue par les États-Unis et dirigée par l'Arabie saoudite. (Reportage Mohammed Alghobari et Riyam Mukhashaf, avec la contribution d'Aziz El Yaakoubi; version française Stéphanie Hamel)