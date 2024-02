Les Houthis disent utiliser des armes sous-marines en mer Rouge

Crédit photo © Reuters

DUBAI/ADEN/LONDRES (Reuters) - Les Houthis ont commencé à utiliser "des armes sous-marines" dans leurs attaques contre les navires de transport en mer Rouge, a déclaré jeudi le chef du mouvement rebelle yéménite. Les Houthis harcèlent depuis novembre des cargos dans la région au nom de leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza attaqués par Israël. "Les opérations en mer Rouge et en mer d'Arabie, dans le détroit de Bab el Mandeb et dans le golfe d'Aden continuent, s'intensifient et sont efficaces", a ajouté Abdoulmalik al Houthi dans un discours télévisé. Il n'a donné aucune précision sur ces armes sous-marines. Les Houthis ont adressé des notes aux armateurs pour leur rappeler qu'à leurs yeux, tout navire ayant des intérêts israéliens, britanniques ou américains était banni de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de la mer d'Arabie. A lire aussi... Une nouvelle attaque a été signalée jeudi matin à quelque 70 milles nautiques au sud-est d'Aden par l'agence britannique du transport maritime (UKMTO). Deux missiles ont touché le navire Islander, provoquant un incendie. L'équipage est sain et sauf et le navire a repris la route, selon l'autorité britannique. (Nayera Abdallah, Ahmed Elimam, Tala Ramadan et Jana Choukeir à Dubaï, Jonathan Saul, Natalie Grover et Robert Harvey à Londres et Mohammed Ghobari à Aden; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)