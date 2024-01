Les Houthis disent avoir pris pour cible un navire de la CMA CGM

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont dit mercredi avoir pris pour cible en mer Rouge un porte-conteneurs appartenant à la CMA CGM qui se dirigeait selon eux vers Israël. Le Tage n'a "subi aucun incident", a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole du groupe français de transport maritime. Les rebelles houthis, alliés de l'Iran, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, perturbent le commerce mondial depuis plusieurs semaines en attaquant les navires transitant par la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. (Ahmed Elimam et Nayera Abdalla à Dubaï, avec Sybille de La Hamaide à Paris, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)