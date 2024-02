Les Houthis disent avoir attaqué un cargo israélien dans le Golfe d'Aden

(Reuters) - Les Houthis ont déclaré mardi avoir tiré plusieurs missiles contre le navire marchand israélien MSC Silver dans le golfe d'Aden, alors que le mouvement yéménite aligné sur l'Iran multiplie les attaques en mer Rouge en marge de la guerre dans la bande de Gaza pour marquer son soutien aux Palestiniens. Dans un communiqué, le porte-parole militaire des Houthis a indiqué que le groupe chiite avait aussi mené des attaques aux drones contre un certain nombre de bâtiments de guerre américains en mer Rouge ainsi que contre des sites dans la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël. (Reportage Mohamed Ghobari au Caire; version française Jean Terzian)