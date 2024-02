Les Houthis disent avoir attaqué des navires israélien et américains

LE CAIRE (Reuters) - Les Houthis ont déclaré mardi avoir tiré des missiles contre un navire marchand israélien dans le golfe d'Aden et des drones contre un certain nombre de bâtiments de guerre américains se trouvant en mer Rouge, où les attaques sont régulières en marge de la guerre dans la bande de Gaza. Mouvement yéménite aligné sur l'Iran, les Houthis disent apporter leur soutien aux Palestiniens de Gaza en ciblant des navires israéliens ou des navires qui se rendent dans des ports israéliens. Ils demandent l'arrêt de l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne pour stopper leurs attaques. Les frappes menées principalement par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne contre des cibles militaires au Yémen liées au groupe chiite n'ont jusqu'à présent pas enrayé la capacité de celui-ci à mener des attaques en mer Rouge, axe essentiel du transport maritime mondial. Comme l'ont fait au préalable les Etats-Unis, l'Union européenne a officiellement lancé lundi une mission navale en mer Rouge afin d'y "restaurer et préserver la liberté de navigation". A lire aussi... Le ministère français des Armées a fait savoir mardi que les bâtiments de guerre français déployés en mer Rouge avaient intercepté et détruit dans la nuit deux drones d'attaque lancés depuis le Yémen. "Il n'y a aucun danger pour la navigation internationale ou européenne tant qu'il n'y a pas d'opérations agressives, et par conséquent il n'est pas nécessaire de militariser la mer Rouge", a déclaré le porte-parole des Houthis. "Ce que le monde attend avec impatience (...), c'est une déclaration urgente d'un cessez-le-feu à Gaza, pour des raisons humanitaires qui sont claires pour quiconque", a ajouté Mohammed Abdul Salam via le réseau social X. Dans un communiqué distinct, le porte-parole militaire des Houthis a déclaré que le groupe avait tiré des missiles contre le cargo israélien MSC Silver dans le golfe d'Aden, sans donner davantage de précisions. Yahya Sarea a ajouté que des attaques aux drones avaient aussi été menées contre un certain nombre de bâtiments de guerre américains en mer Rouge ainsi que contre des sites dans la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël. La firme britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré dans une note qu'un porte-conteneur battant pavillon du Liberia avait été la cible d'une attaque alors qu'il faisait route vers le port somalien de Berbera. L'opérateur du navire est une entreprise israélienne de transport maritime international, ZIM, a indiqué Ambrey dans une note. Par ailleurs, deux représentants américains ont rapporté qu'un drone militaire américain Mq-9 a été abattu au large du Yémen par des miliciens alignés sur l'Iran. L'un d'entre eux a indiqué que l'appareil a été abattu lundi près de la ville portuaire de Hodeïda, sans préciser si le drone se trouvait ou non dans l'espace aérien international. (Reportage Mohamed Ghobari, avec John Irish à Paris, Idrees Ali et Phil Stewart à Washington; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet et Bertrand Boucey)