Les Houthis affirment avoir attaqué un navire dans le golfe d'Aden

Les Houthis affirment avoir attaqué un navire dans le golfe d'Aden













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont déclaré lundi avoir mené une attaque dans le golfe d'Aden contre le cargo Rubymar, qui risquerait à présent de sombrer. L'équipage est sain et sauf, a déclaré Yahya Sarea, porte-parole militaire du groupe armé. Les Houthis ont également abattu un drone américain dans la ville portuaire de Hodeidah, a-t-il ajouté. "Le navire a été gravement touché, il est à l'arrêt complet. En raison des dommages considérables qu'il a subis, il risque maintenant de sombrer dans le golfe d'Aden", a déclaré Yahya Sarea. Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, le navire de cargaison générale Rubymar, battant pavillon du Belize, immatriculé au Royaume-Uni et exploité par le Liban, a été attaqué dimanche dans le détroit de Bab-el-Mandeb, au large du Yémen. A lire aussi... L'agence britannique Maritime Trade Operations a signalé dimanche qu'un navire avait été abandonné par son équipage au large du Yémen à la suite d'une explosion. Il s'agit apparemment du même incident. Les forces houthies, alliées à l'Iran, ont lancé à plusieurs reprises des attaques de drones et de missiles contre les navires de commerce internationaux en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb dans le but, disent-elles, de soutenir les Palestiniens dans la guerre entre Israël et les militants du Hamas dans la bande de Gaza. Les attaques ont poussé plusieurs compagnies à interrompre leurs déplacements en mer Rouge et à emprunter un itinéraire plus long et plus coûteux contournant l'Afrique. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes de représailles au Yémen. Ambrey a déclaré que l'attaque contre le cargo Rubymar s'est produite alors que le navire se dirigeait vers le nord au cours de son trajet entre Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, et Varna, en Bulgarie. "Le navire partiellement chargé a brièvement ralenti, passant de 10 à 6 noeuds, dévié de son cap et contacté la marine djiboutienne, avant de reprendre sa route et sa vitesse antérieures", a déclaré l'agence. L'agence maritime britannique a de son côté déclaré avoir reçu un rapport sur un incident à 35 milles au sud de Moka, ville située sur la côte de la mer Rouge au Yémen. Une explosion à proximité d'un navire l'aurait endommagé, a indiqué l'agence dans une note d'information. Elle n'a pas identifié le navire. "Les autorités militaires signalent que l'équipage a abandonné le navire", a indiqué l'agence dans une note d'information mise à jour tôt lundi, ajoutant que le navire était à l'ancre et que tous les membres de l'équipage étaient sains et saufs. (Reportage Ahmed Tolba, Hatem Maher et Yomna Ehab au Caire, version française Alban Kacher et Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)