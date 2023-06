Les hommes d'affaires Niel, Pigasse et Zouari restent intéressés par Casino

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont annoncé jeudi vouloir travailler sur "une solution industrielle et pérenne" pour le groupe Casino, après l'abandon d'un projet de rapprochement avec Teract. Teract est issu du rapprochement entre l'activité distribution de la coopérative agricole InVivo et d'un véhicule d'investissement financier lancé par les trois hommes d'affaires. Dans un communiqué diffusé jeudi, ces derniers ont annoncé vouloir lancer, en "agissant en leur nom", un projet industriel qui intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe et si besoin une adaptation de la dette existante aux capacités de Casino. "Cette solution est ouverte à l’ensemble des acteurs intéressés à participer au redressement d’un acteur historique de la distribution", est-il indiqué dans le communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)