Les homicides ont atteint un niveau record dans le monde en 2021, selon l'Onu

VIENNE (Reuters) - Le nombre de meurtres et autres homicides volontaires a atteint un niveau record dans le monde en 2021, en partie à cause du stress et des pressions économiques liés aux confinements durant la crise du Covid-19, selon un rapport de l'Onu publié vendredi. Environ 458.000 personnes ont été tuées intentionnellement, ce qui est supérieur aux 400.000 à 450.000 personnes enregistrées chaque année depuis que les chercheurs ont commencé à collecter les données en 2000, selon l'étude mondiale sur l'homicide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L'escalade de la violence des gangs ou de la violence politique en Équateur, en Birmanie et dans d'autres pays a joué un rôle, selon l'étude, mais les séquelles des confinements ont également fait des ravages. "La hausse notable des meurtres en 2021 peut être attribuée en partie aux répercussions économiques des restrictions liées au Covid", indique le rapport. Dans un premier temps, les mesures de confinement mises en place dans le monde entier à partir de 2020 ont pu réduire le nombre de meurtres, car les tueurs potentiels restaient en grande partie à l'intérieur et ne se mêlaient qu'aux personnes du même foyer, selon l'étude. Mais "à plus long terme, on peut s'attendre à ce que les répercussions sociales et économiques négatives des confinements, qui peuvent inclure une augmentation du stress et de l'anxiété, le chômage ou la perte de revenus, affectent les tendances en matière d'homicides en créant un environnement de "tension" qui pousse les individus à commettre des crimes", indique le rapport. Dans l'ensemble, les pays en Amérique du Nord et du Sud ont continué à afficher le taux d'homicide le plus élevé des cinq régions du monde, soit plus de six fois celui de l'Europe, qui est le plus bas. (Reportage Francois Murphy, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)