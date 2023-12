Les hauts responsables de l'UE rencontrent Xi Jinping à Pékin

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les hauts responsables de l'Union européenne ont rencontré jeudi le président chinois Xi Jinping à l'occasion d'un sommet organisé à Pékin afin d'aborder notamment des questions stratégiques et relatives à l'économie mondiale. Xi Jinping a appelé l'UE à oeuvrer avec la Chine pour assurer la stabilité mondiale, améliorer la confiance politique et "éliminer toutes les interférences" dans les relations bilatérales, selon la chaîne de télévision chinoise CCTV. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, rencontreront également le Premier ministre chinois Li Qiang lors de leur déplacement d'un jour à Pékin. Cette visite sera la dernière que les trois responsables européens effectueront en Chine avant les élections européennes, prévues l'année prochaine. Bruxelles souhaite que Pékin use de son influence sur Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine, et l'un des buts principaux de la visite des hauts responsables européens sera d'inciter Xi Jinping à empêcher les entreprises privées chinoises d'exporter des biens à double usage fabriqués en Europe vers la Russie pour l'aider dans ses efforts de guerre. Bruxelles avait initialement exclu ces entreprises chinoises de son dernier train de sanctions à l'encontre de la Russie, dévoilé le mois dernier, ont indiqué des responsables européens. Le bloc s'inquiète également de ce qu'il considère comme des relations économiques "déséquilibrées", estimant que le déficit commercial avec la Chine de près de 400 milliards d'euros reflète les restrictions imposées aux entreprises de l'UE. La Chine devrait de son côté aborder, entre autres, l'enquête de l'Union européenne sur les subventions accordées aux véhicules électriques. (Reportage Laurie Chen et la rédaction de Pékin, avec la contribution de Philip Blenkinsop à Bruxelles; version française Camille Raynaud)