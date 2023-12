Les hauts responsables de l'UE feront preuve de fermeté lors du sommet avec la Chine

BRUXELLES (Reuters) - Les hauts responsables de l'Union européenne aborderont jeudi plusieurs sujets de préoccupation, de l'Ukraine aux différends commerciaux, lors d'un sommet à l'occasion duquel ils rencontreront notamment le président chinois. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, rencontreront jeudi matin le président chinois, Xi Jinping, avant de s'entretenir dans l'après-midi avec le Premier ministre Li Qiang. Aucune déclaration ne sera publiée jeudi à l'issue des entretiens, ont déclaré des responsables de l'UE, qui ne s'attendent pas à des avancées concrètes lors de ce sommet. L'UE demandera à la Chine quelles sont ses intentions vis à vis de Taïwan. Les discussions devraient toutefois se concentrer sur l'invasion russe de l'Ukraine. Bruxelles, qui souhaite que Pékin use de son influence sur Moscou pour mettre fin au conflit, soulignera l'importance de respecter les sanctions prises à l'égard de la Russie, et abordera la question des livraisons d'armes de la Corée du Nord à la Russie. Le bloc s'inquiète par ailleurs de ce qu'il considère comme des relations économiques "déséquilibrées", estimant que le déficit commercial avec la Chine de près de 400 milliards d'euros reflète les restrictions imposées aux entreprises de l'UE. La Chine devrait de son côté aborder l'enquête de l'Union européenne sur les subventions accordées aux véhicules électriques. (Reportage Philip Blenkinsop, avec la contribution de Andrew Gray à Bruxelles et Laurie Chen à Pékin; version française Camille Raynaud)