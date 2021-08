Les handballeurs Français héroïques

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’Équipe de France de handball entre dans l’histoire. Troisième titre olympique après 2008 et 2012.

Cette victoire marque aussi la revanche de la finale des derniers Jeux olympiques perdue par la France.

Un début de match serré entre les deux équipes, mais les hommes de Guillaume Gille creusent l’écart petit à petit. D’abord 6-4 puis 12 - 8, les Bleus accélèrent progressivement portés par un Vincent Gérard auteur de plusieurs parades. Les tricolores ne doutent pas et mènent 14 - 9 à la mi-temps. S’en suit alors un début de seconde période parfait pour mener 16 - 10 puis 20 - 15. Mais les Danois ne lâchent pas et reviennent à un petit point 22-21 des équipiers de Nikola Karabatic. Une fin de match insoutenable où Mikkel Hansen et ses partenaires ont l’occasion de revenir à égalité. Mais les tricolores sont solidaires en défense pour au final s’imposer (25 - 23). Une victoire héroïque pour apporter la huitième médaille d’or française, la 31ème au total.