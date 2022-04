Les groupes de défense des droits s'inquiètent après le rachat de Twitter par Musk

par Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Des groupes de défense des droits de l'homme ont fait part lundi de leurs préoccupations concernant les discours haineux sur Twitter et le pouvoir que son rachat par Elon Musk donnerait au milliardaire.

Elon Musk, qui est également directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla, s'est décrit comme un "absolutiste de la liberté d'expression" et a critiqué la politique de modération des contenus sur la plateforme.

Dans une déclaration publiée après l'annonce de l'accord lundi, Elon Musk a décrit la liberté d'expression comme "le fondement d'une démocratie qui fonctionne".

"Qui que soit le propriétaire de Twitter, l'entreprise a des responsabilités en matière de droits de l'homme et doit respecter les droits des personnes qui dépendent de la plateforme dans le monde entier," a déclaré à Reuters par courriel Deborah Brown, chercheuse et défenseure des droits numériques à Human Rights Watch.

"La liberté d'expression n'est pas un droit absolu, c'est pourquoi Twitter doit investir dans des efforts pour assurer la sécurité de ses utilisateurs les plus vulnérables sur la plateforme", a-t-elle ajouté.

Twitter n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les préoccupations soulevées par les groupes de défense des droit.

"Bien qu'Elon Musk soit un membre de l'[association de défense des libertés] ACLU et l'un de nos plus importants soutiens, il est très dangereux d'avoir autant de pouvoir entre les mains d'un seul individu", a déclaré à Reuters Anthony Romero, directeur de l'Union américaine pour les libertés civiles, après l'annonce de l'accord.

Amnesty International s'est déclarée préoccupée par toute décision que Twitter pourrait prendre en vue d'affaiblir l'application des politiques et des mécanismes destinés à modérer les discours de haine en ligne.

"La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un Twitter qui ferme délibérément les yeux sur les discours violents et abusifs à l'encontre des utilisateurs, en particulier ceux qui sont les plus touchés de manière disproportionnée, notamment les femmes et les personnes non binaires", a déclaré Michael Kleinman, directeur de la technologie et des droits de l'homme à Amnesty International USA, lundi.

(Version française Kate Entringer)