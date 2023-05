Les Grecs appelés aux urnes pour des législatives à l'issue incertaine

ATHÈNES (Reuters) - Les Grecs sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives à l'issue incertaine, alors qu'aucun parti ne semble en mesure d'obtenir une majorité. Le parti conservateur au pouvoir, Nouvelle démocratie, dirigé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, est crédité dans les sondages de 31 à 38% des voix, devant le parti de gauche Syriza de l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras, au pouvoir de 2015 à 2019. "Le parti arrivant en tête doit obtenir 45% des voix pour obtenir une majorité au Parlement, ce qui semble relativement improbable", a déclaré Panos Koliastasis, analyste politique. La crise du coût de la vie a dominé les débats, les candidats tentant de s'attirer les faveurs des électeurs en s'engageant à augmenter le salaire minimum et à créer des emplois. Les bureaux de votes ouvriront à 07h00 heure locale (04h00 GMT) et fermeront douze heures plus tard. Un sondage de sortie des urnes sera publié à 16h00. Si aucun parti n'obtient de majorité à l'issue du premier tour, la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou donnera à chacun des trois partis arrivés en tête un mandat de trois jours pour former un gouvernement. S'ils n'y parviennent pas, Katerina Sakellaropoulou nommera un gouvernement chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections, qui devraient intervenir environ un mois plus tard. (Reportage Renee Maltezou, rédigé par Michele Kambas; version française Camille Raynaud)