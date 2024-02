Les gouverneurs favorisent la prudence face à l'inflation - minutes

Les gouverneurs favorisent la prudence face à l'inflation - minutes













Crédit photo © Reuters

(Répétition technique) PARIS (Reuters) - La politique de la Banque centrale européenne (BCE) fonctionne comme prévu, mais l'inflation n'est pas encore maîtrisée et il est prématuré d'évoquer une baisse des taux d'intérêt, ont convenu les responsables politiques lors de leur réunion des 24 et 25 janvier, selon les comptes rendus de la réunion publiés jeudi. La BCE avait laissé son taux directeur inchangé lors de cette réunion et sa présidente, Christine Lagarde, avait éloigné les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt, arguant que les pressions sur les prix restaient importantes et que toute discussion sur un assouplissement de la politique monétaire était prématurée. "Pour la première fois depuis de nombreuses réunions, les risques pesant sur l'atteinte de la cible d'inflation ont été considérés comme équilibrés dans l'ensemble, ou, du moins, en train de s'équilibrer", indique le compte rendu de la réunion. A lire aussi... "Dans l'ensemble, les membres du conseil des gouverneurs ont indiqué que la continuité, la prudence et la patience étaient encore nécessaires", a déclaré la BCE. "Un large consensus s'est dégagé parmi les participants qu'il était prématuré de discuter d'une baisse des taux lors de la présente réunion". Les anticipations des marchés monétaires ont joué aux montagnes russes, les opérateurs ayant parié sur jusqu'à 150 points de base de baisse de taux en 2024, dès le mois de mars. Désormais, les marchés attendent 96 pb de baisse, à partir de juin. "Les membres du conseil des gouverneurs ont indiqué que la continuité, la prudence et la patience étaient toujours nécessaires, car le processus de désinflation reste fragile et un relâchement trop précoce pourrait annuler certains des progrès réalisés", a ajouté la BCE. (Rédigé par Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)