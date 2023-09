Les glaciers suisses fondent à vue d'oeil !

Les glaciers suisses fondent à vue d'oeil !













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Les glaciers suisses ont de nouveau connu des fontes record cette année en perdant 6% de leur volume après un recul de 4% en 2022, soit autant qu'entre 1960 et 1990, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (Glamos) qui juge la situation "catastrophique". Les faibles chutes de neige combinées à des étés particulièrement chauds sont à l'origine de ces fontes, a indiqué à Reuters Matthias Huss, directeur de Glamos. "La combinaison de ces deux facteurs est la pire chose qui puisse arriver aux glaciers". Plus de la moitié des glaciers des Alpes se trouvent en Suisse, où les températures augmentent environ deux fois plus que la moyenne mondiale en raison du changement climatique. Les photos publiées par Matthias Huss sur les réseaux sociaux lors de voyages effectués ces dernières semaines pour collecter des données ont montré, pour la première fois, de nouveaux lacs se formant à côté des langues glaciaires. "Nous sommes en train de perdre les petits glaciers", a-t-il expliqué. "Les régions qui ont été couvertes de neige et de glace au cours des dernières décennies et des derniers siècles ne sont plus que des pentes noires dangereuses en raison des chutes de pierres". (Cécile Mantovani et Denis Balibouse, rédigé par Emma Farge; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)