Les géants miniers s'engagent pour un objectif zéro émission nette d'ici 2050

LONDRES (Reuters) - Les principales entreprises minières du monde s'engagent à atteindre un objectif zéro émission nette de CO2, directe et indirecte, d'ici 2050 ou plus tôt, a déclaré mardi le Conseil international des mines et métaux (ICMM).

"Nous nous engageons collectivement (...) à atteindre un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) (...) d'ici 2050 ou plus tôt, conformément aux ambitions de l'Accord de Paris", ont déclaré dans une lettre ouverte les 28 dirigeants des plus grandes sociétés minières du monde.

Cette annonce intervient avant la 26e Conférence des Nations unies sur le climat prévue le mois prochain, qui vise à obtenir des mesures climatiques plus ambitieuses de la part des près de 200 pays qui ont signé l'accord de Paris de 2015, pour limiter le réchauffement de la planète.

De nombreuses sociétés minières, dont Anglo American, Rio Tinto et BHP, se sont déjà engagées à atteindre un objectif zéro émission nette directe et indirecte d'ici 2050, sous la pression des militants écologistes et des actionnaires.

Les membres de l'ICMM ont collectivement réduit leurs émissions de 6% entre 2016 et 2018, a déclaré Rohitesh Dhawan, directeur général du conseil, à Reuters.

Les 28 membres, qui représentent un tiers de l'industrie minière et métallurgique mondiale et dont les activités s'étendent sur 650 sites répartis dans 50 pays, rendront compte chaque année de leurs progrès en matière de décarbonisation.

Les émissions directes et indirectes seront réduites en accélérant l'utilisation des énergies renouvelables et en réduisant ou en éliminant l'utilisation des camions diesel, a précisé Rohitesh Dhawan.

