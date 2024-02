Les Gardiens de la Révolution iranienne réduisent leur présence en Syrie, selon des sources

Les Gardiens de la Révolution iranienne réduisent leur présence en Syrie, selon des sources













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Gardiens de la Révolution iranienne ont résolu de retirer plusieurs de leurs officiers de Syrie à la suite d'une série de frappes meurtrières ciblées de l'armée israélienne, selon cinq sources au fait de la question. Le corps d'élite du régime iranien - officiellement des "conseillers" militaires au service du régime de Damas - s'est déployé sur le territoire syrien il y a dix ans en appui du président Bachar al-Assad dans le conflit armé qui dure depuis 2011. Or, depuis décembre dernier, plus d'une demi-douzaine de ses membres, dont un haut responsable du renseignement iranien, ont été tués dans des attaques israéliennes. Selon l'une des sources interrogées par Reuters - un haut responsable de la sécurité régionale en lien avec Téhéran -, des officiers de haut rang ont depuis quitté la Syrie, ainsi que des dizaines d'officiers de rang intermédiaire. La source n'a pas précisé combien d'Iraniens avaient quitté le pays. Une autre source, un responsable régional proche de l'Iran, a déclaré que ceux qui se trouvaient encore en Syrie avaient quitté leurs bureaux et se faisaient désormais discrets. "Les Iraniens n'abandonneront pas la Syrie, mais ils ont réduit leur présence et leurs mouvements au maximum." Trois des sources ont déclaré que les Gardiens de la Révolution iranienne supervisaient leurs opérations syriennes à distance, avec l'aide de leur allié, le Hezbollah. Le corps s'appuiera davantage sur les milices chiites pour préserver son influence en Syrie, ont dit les sources. Les Gardiens de la Révolution auraient fait part aux autorités syriennes de leurs inquiétudes quant à de potentielles fuites d'informations au sein des forces de sécurité syriennes, fuites qui auraient joué un rôle dans les récentes frappes israéliennes. Ces frappes, caractérisées par leur précision, auraient incité le corps armé à modifier ses sites opérationnels et les résidences de ses officiers, par crainte d'une "faille" des services de renseignement, a indiqué l'une des sources. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. Ni les Gardiens de la Révolution, ni le ministère syrien de l'Information, ni le Hezbollah n'ont répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. Si l'Iran n'a pas l'intention de quitter la Syrie, ce pays constituant une pièce maîtresse de la sphère d'influence de Téhéran, le retrait des officiers souligne les conséquences régionales de la guerre menée par Israël contre le Hamas palestinien, ont relevé les sources. L'Iran, qui soutient le Hamas, ne souhaite pas être impliqué dans le conflit, ont souligné trois des sources. La réduction des effectifs militaires iraniens en Syrie vise "à éviter d'être entraîné dans la guerre entre Israël" et le Hamas, a déclaré l'une des sources - iranienne. Depuis que la guerre a éclaté dans la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, Israël a intensifié sa campagne de frappes aériennes sur la Syrie qui dure depuis des années. Israël s'exprime rarement sur ses opérations en Syrie et n'a ni confirmé ni infirmé les récentes frappes dans le pays. En réponse aux questions de Reuters, l'état-major israélien a déclaré qu'il ne commentait pas les informations des médias étrangers. (version française Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)