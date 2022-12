Les Gardiens de la révolution arrêtent des binationaux britanniques en lien avec les manifestations

DUBAÏ (Reuters) - Les Gardiens de la révolution iraniens ont arrêté dimanche sept personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne, dont certaines ont la double nationalité, en raison des manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays, selon un communiqué publié par les médias d'État.

"Sept principaux leaders des récentes manifestations (et) en lien avec le Royaume-Uni ont été arrêtés par les services de renseignement de l'IRGC (Gardiens de la révolution), y compris des personnes ayant la double nationalité qui tentaient de quitter le pays", indique le communiqué.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué qu'il cherchait à obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités iraniennes sur les binationaux arrêtés.

Ces arrestations font suite aux manifestations déclenchées par la mort en détention, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, arrêtée pour avoir porté une "tenue inappropriée", selon le code vestimentaire islamique strict en vigueur en Iran pour les femmes.

Les contestations, au cours desquelles des manifestants de tous horizons ont appelé à la chute de la théocratie iranienne au pouvoir, continuent l'un des plus grands défis pour la République islamique depuis la révolution de 1979.

Le gouvernement a imputé les troubles à des manifestants déterminés à détruire des biens publics et affirme qu'ils sont entraînés et armés par des ennemis tels que les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite.

(Reportage Elwely Elwelly à Dubaï, avec la contribution de Sachin Ravikumar à Londres ; Version française Kate Entringer)