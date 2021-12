Les Gambiens élisent leur président

par Pap Saine Bate Felix

BANJUL (Reuters) - Les Gambiens votaient samedi pour élire leur président, un test politique pour cette jeune démocratie qui tient son premier scrutin pluraliste depuis la chute en 2016 du dictateur Yahya Jammeh.

Six candidats, dont le président sortant Adama Barrow, se disputent la gouvernance de ce pays pauvre, le plus petit du continent africain, où environ un million d'électeurs, sur 2,5 millions d'habitants, sont appelés à faire leur choix en déposant une bille dans des bidons aux couleurs du candidat. Un système introduit dans les années 60 qui s'explique par un fort taux d'illettrisme.

Ancien garde de sécurité et promoteur immobilier, Adama Barrow, 56 ans, avait battu contre toute attente en 2016 Yahya Jammeh, dont les plus de vingt ans de pouvoir ont été marqués par une violence étatique sans répit et des violations des droits de l'homme.

Refusant de reconnaître sa défaite, Jammeh s'est exilé en 2017 en Guinée équatoriale.

Le principal adversaire du président sortant est Ousainou Darboe, 73 ans, l'ancien mentor politique de Barrow.

Le futur président est élu pour cinq ans.

Parmi les autres candidats figurent EssaMbye Faal, conseiller juridique en chef de la Commission vérité, réconciliation et réparations, qui a remis récemment au président sortant son rapport sur les exactions commises sous le régime de Yahya Jammeh, ainsi que Mama Kandeh, soutenu par l'ancien dictateur et troisième du scrutin de 2016.

Les résultats de cette élection présidentielle à un tour sont attendus dimanche.

(Reportage Pap Saine et Bate Felix, version française Sophie Louet)