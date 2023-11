Les Galeries Lafayette finalisent la cession du BHV à SGM

Les Galeries Lafayette finalisent la cession du BHV à SGM













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Galeries Lafayette ont annoncé vendredi la finalisation de la cession du BHV Marais au groupe SGM après avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires compétentes. Outre le bâtiment emblématique situé dans le quartier du Marais, près de la mairie de Paris, le magasin situé dans le centre commercial Parly 2 à Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) est aussi concerné par cette opération, a indiqué le groupe français dans un communiqué. "Après en avoir été propriétaires pendant 30 ans, le groupe Galeries Lafayette est convaincu que le groupe SGM sera l'acteur le plus engagé et innovant pour continuer à faire grandir le potentiel de ces deux grands magasins avec le concours de leurs équipes", indique le communiqué. Sept magasins du réseau Galeries Lafayette situés dans de grandes villes de province françaises sont affiliés depuis 2021 à SGM (Société des Grands Magasins), une entreprise familiale spécialisée dans le grand commerce de centre-ville. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)