Les Galeries Lafayette en négociations exclusives pour céder le BHV à SGM

PARIS (Reuters) - Les Galeries Lafayette ont annoncé jeudi être entrées en négociations exclusives avec le Groupe SGM en vue de lui céder le magasin parisien BHV Marais, dont la société est propriétaire depuis 1991. L'opération porterait sur les murs et le fonds de commerce de l'emblématique magasin situé dans le quartier du Marais, près de la mairie de Paris, précisent les Galeries Lafayette dans un communiqué. Sept magasins du réseau Galeries Lafayette situés dans de grandes villes de province françaises sont affiliés depuis 2021 à SGM (Société des Grands Magasins), une entreprise familiale spécialisée dans le grand commerce de centre-ville, rappelle le communiqué. Les Galeries Lafayette soulignent que le projet de cession du BHV Marais, qui inclut également le magasin Parly 2 et qui demeure soumis à l'approbation de l'Autorité de la concurrence, s'inscrit dans le cadre de la "transformation profonde de leur modèle" engagé depuis plusieurs années. "Le projet envisagé aujourd'hui permettrait à l'entreprise de concentrer ses efforts et moyens disponibles sur sa marque éponyme, de reconstituer sa trésorerie à la suite de l'impact subi de plein fouet par la crise du Covid, et d'accélérer le déploiement de ses priorités", dit le communiqué. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)