Les Gabonais aux urnes, de gros retards signalés

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - Certains bureaux de vote ont ouvert très tardivement samedi au Gabon pour les élections législatives et présidentielle, dont le chef de l'Etat sortant Ali Bongo fait figure de grand favori. Le président gabonais, âgé de 64 ans et au pouvoir depuis 14 ans, brigue un troisième mandat et continue de marcher dans les pas de son père, Omar, qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Dans l'espoir de mettre fin au règne de la famille Bongo, six partis d'opposition se sont entendus pour soutenir un candidat commun, Albert Ondo Ossa, un professeur d'économie de 69 ans. Les bureaux de vote, qui ont ouvert leurs portes avec plusieurs heures de retard dans certaines circonscriptions, doivent théoriquement fermer à 17h00 GMT. La date à laquelle les résultats doivent tomber n'est pas arrêtée. "Nous allons gagner!", a promis le chef de l'Etat sortant sur les réseaux sociaux. L'opposition, qui avait contesté dans la rue le résultat des deux précédents scrutins présidentiels, reproche à Ali Bongo de ne plus être en état de diriger après un AVC en 2018 et de ne pas avoir suffisamment redistribué la manne pétrolière, alors qu'un tiers des 2,3 millions de Gabonais vivent dans la pauvreté. (Reportage de Gerauds Wilfried Obangome, version française Tangi Salaün)