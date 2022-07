Les frontières de la Nouvelle-Zélande rouvertes après la pandémie

par Lucy Craymer

WELLINGTON, 1er août (Reuters) - Les frontières de la Nouvelle-Zélande ont entièrement rouvert aux visiteurs du monde entier lundi, pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a entraîné leur fermeture en mars 2020.

Les frontières néo-zélandaises ont commencé à rouvrir en février pour les Néo-Zélandais et les restrictions ont été progressivement assouplies.

Le processus de réouverture des frontières s'est achevé dimanche soir. Les visiteurs qui ont besoin d'un visa et ceux qui ont un visa d'étudiant sont désormais autorisés à rentrer dans le pays et la Nouvelle-Zélande autorise désormais les bateaux de croisière et les yachts de plaisance étrangers à accoster dans ses ports.

Les étudiants étrangers ont largement contribué à l'économie néo-zélandaise et les services éducatifs espèrent que la réouverture des frontières donnera un nouvel élan aux écoles et aux universités du pays. (Reportage Lucy Craymer, version française Benjamin Mallet)