Les frappes israéliennes ont fait 20.057 morts à Gaza depuis le 7 octobre (Ministère de la Santé de Gaza)

DUBAI, 22 décembre (Reuters) - Plus de 20.000 Palestiniens ont été tués dans depuis le début de la campagne de bombardements lancée par Israël dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre, a déclaré vendredi le ministère de la santé de la bande de Gaza. Selon le ministère, 20.057 Palestiniens ont été tués et 53.320 autres blessés dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre. (Reportage Ahmed Elimam, rédigé par Clauda Tanios; version française Camille Raynaud)