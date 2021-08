Les Françaises cartonnent pour leur entrée en lice au mondial de basket u19

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour la première journée de la phase de poules des championnats du monde de basket u19, les Françaises affrontaient le Brésil ce samedi. Ultra favorites, elles ont assumé leur statut et ont infligé une fessée 84-52 aux Auriverdes. Louise Bussière a terminé meilleure marqueuse avec 22 points au compteur combinés à 5 rebonds et 5 passes. Dans leur groupe (le C), les Espagnoles ont encore plus écrasé la Corée du Sud 87 à 37 et ont empoché chacun des quatre quart-temps de la rencontre, en collant notamment un 19-0 d'entrée de partie. Parmi les autres favoris de la compétition, les États-Unis n'ont pas fait dans le détail contre l'Italie (96-37) tandis les hôtes hongroises ont atomisé le Taipei Chinois (99-42). Le Japon, la Russie ou encore l'Australie se sont également imposés.