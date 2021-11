Les Français appelés à quitter l'Ethiopie sans délai-Quai d'Orsay

PARIS, 23 novembre (Reuters) - La France a appelé mardi l'ensemble de ses ressortissants présents en Ethiopie à quitter le pays sans délai, dans une note publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Alors que les combats font rage en Ethiopie entre l'armée gouvernementale et les rebelles du Tigré et leurs alliés, le Quai d'Orsay déconseille également "formellement" tous les voyages vers l'Ethiopie ainsi que les transit par l'aéroport de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, l'un des plus grands centres aéroportuaires d'Afrique. (Reportage John Irish, version français Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)