Les fournisseurs d'énergie s'engagent à alléger le fardeau des PME

PARIS (Reuters) - Les fournisseurs d'énergie se sont engagés mardi à prendre des mesures pour soulager la trésorerie des artisans et PME en France, en particulier les boulangers frappés par la flambée des prix de l'électricité et des matières premières, a annoncé le gouvernement.

Réunis à Bercy dans l'après-midi, des représentants d'Engie, EDF, TotalEnergies, de la CRE (Commission de régulation de l'énergie) et d'organisations du secteur se sont "engagés à donner des facilités de paiement pour les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie", a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. "Il y aura une garantie de l'Etat", a précisé le ministre de l'Economie et des Finances.

Les énergéticiens ont également accepté, à titre exceptionnel pour les seuls artisans-boulangers, de résilier sans frais des contrats lorsque les factures ont augmenté de manière prohibitive, afin de donner la possibilité de renégocier.

Les fournisseurs qui ne respecteraient pas dans les prochains jours une charte signée en octobre par laquelle ils s'engagent à proposer des contrats dans les meilleures conditions possibles "verront leur nom divulgué", a averti Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Economie et des Finances avait sommé les énergéticiens de "faire plus, mieux et tout de suite" mardi matin à l'issue d'une réunion avec des délégués du secteur de la boulangerie pendant laquelle il a rappelé les aides fournies par l'Etat.

Bruno Le Maire a également confirmé le report du paiement des charges sociales et fiscales pour toutes les PME, qui s'ajoutera à "l'amortisseur" et au "guichet" mis en place au 1er janvier pour faire baisser les factures.

Confronté à une explosion du prix du gaz, de l'électricité et des matières premières comme la farine, la levure ou le beurre, le secteur de la boulangerie, très consommateur en énergie, tire la sonnette d'alarme depuis des mois et beaucoup d'entreprises redoutent de mettre la clé sous la porte.

Selon la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire, un total de 12 milliards d'euros seront déboursées pour venir en aide aux petites entreprises face à la crise énergétique.

"Au global, on prend en charge avec ces différentes aides de l'ordre de 40% de la hausse de la facture d'électricité", a souligné la Première ministre Elisabeth Borne mardi sur franceinfo, tout en regrettant "qu'aujourd'hui, peu d'entreprises se sont déjà saisies des aides qui existent".

"Nous avons à peine une cinquantaine de PME par jour seulement qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont le droit sur ce guichet", a déploré Bruno Le Maire, qui a promis d'écrire aux 33.000 boulangers de France et d'ouvrir des points d'accueil dans les préfectures pour communiquer sur ces aides.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)