Les forces ukrainiennes regagnent du terrain à l'est de Kyiv

(.)

* Des villes à l'est de Kyiv reprise dans une contre-offensive ukrainienne

* Poursuite des bombardements russes sur des grandes villes de l'est et du sud

* Biden en Pologne pour une visite consacrée aux conséquences humanitaires

par Natalia Zinets et Gleb Garanich

LVIV, Ukraine, 25 mars (Reuters) - Les troupes ukrainiennes ont regagné du terrain face à l'armée russe sur une trentaine de kilomètres à l'est de Kiev, selon les services de renseignement britanniques, tandis que le président américain Joe Biden est attendu ce vendredi en Pologne après avoir assisté à Bruxelles à un triple sommet (Otan, G7, UE) consacré à la guerre en Ukraine.

Alors que les lignes de front autour de Kyiv étaient figées depuis plusieurs semaines, les dernières informations des services de renseignement britanniques font état d'une contre-offensive des forces ukrainiennes ayant permis de reprendre aux forces russes plusieurs villes à l'est de la capitale.

"Les contre-attaques des Ukrainiens (...) leur ont permis de reprendre le contrôle de villes et de positions défensives jusqu'à 35 kilomètres à l'est de Kyiv", a fait savoir la Grande-Bretagne.

Volodimir Borisenko, maire de Borispol, ville de la banlieue est de Kiyv où se trouve l'aéroport international de la capitale ukrainienne, a déclaré que 20.000 civils avaient quitté la zone dans le sillage d'un appel à dégager la zone pour permettre aux forces ukrainiennes de repousser encore davantage l'armée russe.

Il a expliqué que les forces ukrainiennes avaient suspendu leur avancée vers l'Est la veille après avoir repris un village aux forces russes, pour éviter de mettre en danger les populations civiles dans la région.

Sur l'autre front principal autour de Kyiv, dans la banlieue nord-ouest de la capitale, les forces ukrainiennes tentent toujours d'encercler les troupes russes dans trois villes adjacentes - Irpin, Boutcha et Hostomel - quasiment réduites en ruines lors des intenses combats des semaines écoulées.

A Boutcha, à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Kyiv, des soldats ukrainiens armés de missiles antichars oeuvraient vendredi à creuser des tranchées pour défendre leur position.

VILLES ASSIÉGÉES

L'armée ukrainienne a expliqué que ses troupes s'employaient à repousser les forces russes qui tentent toujours d'avancer vers la capitale.

Plus au nord-est, les troupes ukrainiennes tiennent toujours Tchernihiv, retardant une autre avancée des forces russes en direction de Kyiv, mais le gouverneur de la ville a annoncé qu'elle était désormais totalement encerclée par l'armée russe et sous le feu de l'artillerie et des avions de chasse.

Un mois et un jour après le début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe n'est toujours pas parvenue à s'emparer d'une grande ville mais elle continue de bombarder, d'encercler et d'assiéger plusieurs centres urbains, en particulier dans l'est et dans le sud du pays.

Moscou, qui décrit son offensive comme une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser à "dénazifier" l'Ukraine, dément régulièrement cibler des civils.

A Kharkiv, deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine, dans l'est du pays, la police locale a annoncé vendredi que quatre personnes avaient été tuées dans le bombardement par les forces russes d'une clinique servant de centre d'aide humanitaire.

A Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé depuis les premiers jours de la guerre, où des dizaines de milliers de personnes seraient privées d'eau, de vivres et d'électricité depuis plusieurs semaines, l'Onu a annoncé vendredi recevoir de plus en plus d'informations sur la présence de fosses communes dans la ville.

ESPOIR D'UN COULOIR HUMANITAIRE À MARIOUPOL

Les tentatives de mettre en place un couloir humanitaire depuis et vers Marioupol ont systématiquement échoué depuis plusieurs semaines, Russes et Ukrainiens s'en rejetant mutuellement la responsabilité.

Les autorités ukrainiennes espèrent cependant que des habitants de Marioupol réussiront à quitter la ville ce vendredi à bord de véhicules particuliers.

Des bus sont prêts dans la ville de Berdiansk, à environ 80 km à l'ouest, afin de permettre l'évacuation de civils qui parviendraient à quitter Marioupol vers Zaporijjia, a dit vendredi la vice-Première ministre ukrainienne Irina Verechtchouk.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que des bus remplis d'habitants de Marioupol puissent rejoindre Zaporijjia aujourd'hui (vendredi)", a-t-elle déclaré.

Les dirigeants occidentaux, qui ne souhaitent pas entrer en conflit direct avec la Russie et n'interviennent donc pas sur le terrain, ont promis jeudi de renforcer leur aide militaire à l'Ukraine, à l'issue de trois sommets (Otan, G7 et UE) organisés à Bruxelles en présence du président des Etats-Unis, Joe Biden.

Au lendemain de cette journée de réunions bruxelloises, Joe Biden est attendu ce vendredi en Pologne - qui a accueilli plus de la moitié des réfugiés ayant fui l'Ukraine - pour une visite consacrée aux conséquences humanitaires du conflit. (Reportage par un journaliste de Reuters à Marioupol, Natalia Zinets à Lviv et bureaux de Reuters, rédigé par Peter Graff ; version française Myriam Rivet, édité par Tangi Salaün)