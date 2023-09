Les forces ukrainiennes "gagnent progressivement du terrain" dit Stoltenberg

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les troupes ukrainiennes "gagnent progressivement du terrain" dans leur contre-offensive contre les forces russes, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, lors d'une visite surprise à Kyiv. "Chaque mètre gagné par les forces ukrainiennes est un mètre perdu par la Russie", a commenté Jens Stoltenberg, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodimir Zelensky. "Le contraste est saisissant : Les Ukrainiens se battent pour leurs familles, leur avenir, leur liberté", a-t-il ajouté. "Moscou se bat pour des illusions impériales. De son côté, Volodimir Zelensky a souligné la nécessité pour l'Ukraine de renforcer sa défense aérienne contre les attaques russes, alors que Moscou a lancé plus de 40 drones Shahed sur le pays dans la nuit de mercredi à jeudi. "Il en va de même presque chaque nuit. Face à des attaques aussi intenses contre les Ukrainiens, contre nos villes et nos ports - qui sont importants pour la sécurité alimentaire mondiale -, nous devons accroître la pression sur la Russie et renforcer notre bouclier aérien en conséquence", a-t-il dit. Jens Stoltenberg a déclaré qu'il "incitait constamment" les alliés de l'Otan à apporter un soutien accru à l'Ukraine et à accélérer la livraison, "notamment" de systèmes de défense aérienne. Il a également affirmé que l'organisation disposait désormais d'un ensemble de contrats-cadres avec des entreprises d'armement d'une valeur totale de 2,4 milliards d'euros pour des munitions essentielles, dont 1 milliard d'euros de commandes fermes. Ces contrats doivent permettre aux membres de l'Otan de reconstituer leurs stocks tout en continuant à fournir des munitions à l'Ukraine, a-t-il expliqué. Jens Stoltenberg a également condamné les frappes russes près de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Rien ne prouve qu'il s'agit d'attaques délibérées contre la Roumanie, précise-t-il, les qualifiant néanmoins d'"imprudentes" et "déstabilisantes". (Reportage Andrew Gray; version française Victor Goury-Laffont et Mariana Abreu ; édité par Kate Entringer)