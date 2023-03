Les forces ukrainiennes bombardent Melitopol

29 mars (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Melitopol, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée depuis l'an dernier par les forces russes, ont rapporté mercredi les médias russes. Le maire déchu et exilé de Melitopol, Ivan Fedorov, a déclaré sur Telegram que plusieurs explosions avaient été entendues dans la ville. L'agence de presse russe TASS, citant les autorités pro-Kremlin installées dans la région, a indiqué que les bombardements ukrainiens avaient endommagé le système d'alimentation électrique de la ville et que le courant avait été coupé à Melitopol et dans des villages des environs. Un dépôt de locomotives a également été détruit, mais, selon les premières informations, il n'y a pas eu de victimes, a précisé l'agence TASS. Melitopol se trouve à environ 120 kilomètres au sud-est de la centrale nucléaire de Zaporijjia où le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, doit se rendre mercredi. (Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)