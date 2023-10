Les forces terrestres israéliennes étendent leurs opérations à Gaza

JÉRUSALEM (Reuters) - Les forces aériennes et terrestres israéliennes sont en train d'étendre leurs opérations dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi le porte-parole de l'armée israélienne, alors que des bombardements intensifs ont été rapportés. "Ces dernières heures, nous avons intensifié les attaques contre Gaza", a dit Daniel Hagari lors d'une conférence de presse télévisée. Il a indiqué que l'armée de l'air israélienne menait des frappes à grande échelle visant des tunnels et d'autres infrastructures. "En plus des attaques menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent ce soir leurs opérations", a déclaré Daniel Hagari, laissant penser que l'offensive terrestre préparée par l'armée israélienne pourrait débuter. Les forces israéliennes se sont rassemblées à l'extérieur de Gaza et ont mené des raids dans l'enclave en représailles aux attaques du Hamas menées le 7 octobre, qui ont fait plus de 1.400 morts. L'accès à internet et les réseaux de communication mobile ont été interrompus dans la bande de Gaza, selon l'observatoire Networks et l'opérateur palestinien de télécommunications Jawwal. Le Croissant-Rouge palestinien a dit avoir perdu tout contact avec ses centres d'opération à Gaza ainsi qu'avec toutes ses équipes déployées sur place. (Reportage Henriette Chacar; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)