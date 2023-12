Les forces spéciales israéliennes retrouvent le corps d'un otage à Gaza

Les forces spéciales israéliennes retrouvent le corps d'un otage à Gaza













JÉRUSALEM, 15 décembre (Reuters) - Les forces spéciales israéliennes ont retrouvé le corps d'Elia Toledano, otage de 28 ans qui était détenu par le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, a annoncé vendredi l'armée israélienne dans un communiqué. L'armée a précisé qu'une "procédure d'identification" avait été menée par des responsables médicaux, des rabbins militaires et des experts médico-légaux. Elia Toledano avait été enlevé lors d'un festival de musique près de la bande de Gaza, pris pour cible par le Hamas lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre, ont rapporté les médias israéliens. Plus de 130 otages se trouvent encore à Gaza. Certains ont été déclarés morts par contumace par les autorités israéliennes. (Reportage Ari Rabinovitch; version française Camille Raynaud)