Les forces russes relâchent leurs attaques sur Bakhmout pour se regrouper, dit Kyiv

KYIV (Reuters) - Les forces russes ont temporairement relâché leurs attaques sur la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, afin de se regrouper et de renforcer leurs capacités, a déclaré samedi la vice-ministre de la Défense ukrainienne Hanna Maliar. Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui a commencé à retirer ses mercenaires au profit de l'armée régulière, a revendiqué la semaine dernière la prise de Bakhmout, après la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Les forces russes poursuivent leurs attaques mais "l'activité offensive globale a diminué", a déclaré Hanna Maliar sur la messagerie Telegram. "Hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu de batailles actives, ni dans la ville ni sur les flancs", a-t-elle précisé, ajoutant que les troupes russes bombardaient plutôt la périphérie et les abords de Bakhmout. "La baisse de l'activité offensive de l'ennemi est liée au fait que les troupes sont remplacées et qu'elles se regroupent", a déclaré la vice-ministre. "L'ennemi tente de renforcer ses propres capacités". Les troupes ukrainiennes, de leur côté, "tiennent fermement" les hauteurs qui surplombent Bakhmout au nord et au sud, ainsi qu'une partie de la périphérie, mais elles n'ont pas avancé au cours des deux derniers jours pour se concentrer sur "d'autres tâches", a indiqué Hanna Maliar. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, publié samedi une vidéo montrant, selon sa description, des forces spéciales ukrainiennes opérant à l'intérieur de la ville en ruines. Kyiv doit lancer prochainement une contre-offensive majeure pour reconquérir les territoires tombés aux mains des forces russes. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)