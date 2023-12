Les forces russes ont pris le contrôle de Maryinka dans l'est de l'Ukraine

MOSCOU (Reuters) - Les forces russes ont pris le contrôle de Maryinka, une ville de l'est de l'Ukraine, a déclaré le ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, au président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré que le contrôle de cette ville, qui comptait autrefois 10.000 habitants, permettrait aux forces russes d'éloigner les unités de combat ennemies de Donetsk. "Nos troupes ont (désormais) la possibilité d'atteindre une zone opérationnelle plus large", a-t-il dit dans une vidéo le montrant lors de son échange avec Sergueï Choïgou. Le dernier succès majeur de la Russie sur le champ de bataille a été la prise de Bakhmout, tombée aux mains des forces russes en mai après des mois d'intenses combats urbains. L'armée ukrainienne a démenti lundi les affirmations de la Russie. "Il est inexact de parler de la prise de Maryinka", a déclaré Oleksandr Chtoupoun, porte-parole de l'armée ukrainienne. "Nos forces se trouvent dans la ville." (Reportage Vladimir Soldatkin et Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud)